Наш офис:г. Москва, 1-й Люберецкий проезд, д.2
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Rolltop — компания с десятилетним опытом, которая предлагает своим клиентам качественную продукцию с быстрой установкой
Собственное
производство
Работаем с
2009 года
За 2019 год совершили
более 1500 монтажей
2 года гарантии
на нашу продукцию
Мы предлагаем вам:
Рольставни
Жалюзи
Секционные ворота
Виды рольставен:
Наши работы
Предлагаем вам ознакомиться с примерами нашей работы.
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Скидка пенсионерам
Скидка новоселам
Скидка на повторный заказ
Внимание! скидки не суммируются — если вы попадаете под несколько условий, то выбирается самый высокий процент
Ремонт и обслуживание
Диагностикаот 1000 рублей
Тех. обслуживаниеот 1800 рублей
Ремонтот 500 рублей
Контактная информация
8 (977) 262 76-04
Звоните с 10:00 до 20:00
Наш офис:
г. Москва, 1-й Люберецкий проезд, д.2