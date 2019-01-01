Меню
8 (977) 262 76-04

Наш офис:

г. Москва, 1-й Люберецкий проезд, д.2

8 (977) 262 76-04

Звоните с 10:00 до 20:00
info@rolltop.ru

Компания ROLLTOP

Рольставни Alutech

Жалюзи и рулонные шторы

Секционные ворота

Бесплатный замер в случае заказа

Rolltop — компания с десятилетним опытом, которая предлагает своим клиентам качественную продукцию с быстрой установкой

Rolltop
Собственное производство

Собственное
производство

Работаем с 2009 года

Работаем с
2009 года

За 2019 год совершили более 1500 монтажей

За 2019 год совершили
более 1500 монтажей

2 года гарантии на нашу продукцию

2 года гарантии
на нашу продукцию

Мы предлагаем вам:

Рольставни

Жалюзи

Секционные ворота



Виды рольставен:

Рольставни на окна
Рольставни на двери
Защитные рольставни
Роллетные боксы
Сантехнические рольставни
Рулонные ворота
Ремонт и обслуживание

Наши работы

Предлагаем вам ознакомиться с примерами нашей работы.
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по телефону 8 (977) 262 76-04

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Бесплатный замер

Отправьте заявку или позвоните
по телефону 8 (977) 262 76-04

Нажимая на кнопку "Записаться на замер", я даю согласие на обработку персональных данных.
Скидка пенсионерам

Скидка пенсионерам

Скидка новоселам

Скидка новоселам

Скидка на повторный заказ

Скидка на повторный заказ

Внимание! скидки не суммируются — если вы попадаете под несколько условий, то выбирается самый высокий процент

Ремонт и обслуживание

Диагностика рольставен

Диагностика

от 1000 рублей
Тех. обслуживание рольставен

Тех. обслуживание

от 1800 рублей
Ремонт

Ремонт

от 500 рублей
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Вызов мастера на ремонт

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Контактная информация

8 (977) 262 76-04
Звоните с 10:00 до 20:00

Наш офис:
г. Москва, 1-й Люберецкий проезд, д.2

ИП Чуксин Алесь Владимирович
ИНН 591904190421
ОГРН 318595800036064

Обратная связь

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Рольставни, жалюзи и секционные ворота в Москве и области


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8 (977) 262 76-04
Звоните с 10:00 до 20:00

Наш офис:
г. Москва, 1-й Люберецкий проезд, д.2

info@rolltop.ru
x

Обратная связь

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ваши вопросы

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